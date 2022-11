Nowelizacja prawa. Architekci z Kujawsko-Pomorskiego uważają to za fatalny błąd

Nie zdobyli wykształcenia, nie zdali egzaminów

Chirurg po weekendowym kursie?

- To nie architekci mają problem, ale inwestorzy, którzy będą budować domy – przekonuje Piotr Kołodziejuk, wiceprzewodniczący Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP. - Jeśli wprowadzamy „ułatwienia”, to może przy transakcjach do miliona złotych niepotrzebni są notariusze? Może w przypadku samochodów o wartości niższej niż 20 tys. zł pozwolimy na kierowanie bez prawa jazdy? Może przyjmiemy, że w małych miejscowościach pozwolimy na leczenie ludzi przez absolwentów weekendowych kursów chirurgicznych? Tak samo jest przepisem, który zakłada, że obiekty do 1000 m sześć. (duży dom jednorodzinny, warsztat lub sklep) będzie mógł projektować technik budowlany.