Nowoczesne urządzenia do rehabilitacji w szpitalu w Chełmnie. Niewiele lecznic ma taki sprzęt! Zdjęcia

Kilka nowych urządzeń w szpitalu w Chełmnie

- Urządzenia robotyczne zostały zakupione w ramach konkursu "Rehabilitacja. Roboty. 2023" - informuje lek. med. Piotr Szudy, koordynator Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej w Szpitalu Powiatowym ZOZ Chełmno, specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej i specjalista w dziedzinie ortopedii i traumatologii. - Za przyznane środki kupiono pięć urządzeń. Pierwsze z nich, o nazwie R-Force, to tzw. bieżnia antygrawitacyjna. Składa się ono z bieżni do ćwiczenia chodu lub biegu, komory ciśnieniowej, za pomocą której ciężar pacjenta może być zmniejszany, oraz oprogramowania informatycznego za pomocą którego dokonywany jest pomiar różnych składowych parametrów chodu. Dzięki temu pomiarowi fizjoterapeuta przeprowadzający zabieg i sam pacjent uzyskuje takie informacje jak: długość kroku, czas obciążenia kończyny, symetrię chodu, jego prędkość czy przebyty dystans. Wyniki są pokazywane przez maszynę na ekranie wbudowanym w specjalną konsolę. Na ich podstawie fizjoterapeuta i sam pacjent może bezpośrednio korygować chodzenie, zwiększać lub zmniejszać obciążenie kończyn dolnych i zmieniać natężenie wysiłku. Tego rodzaju zabieg nazywamy treningiem rehabilitacyjnym. Natomiast wzajemne oddziaływanie pomiędzy pacjentem a maszyną nazywamy treningiem w warunkach poszerzonej rzeczywistości, zaś wsparcie ze strony maszyny biofeedbakiem.

Na podobnej zasadzie działa urządzenie o nazwie Jupiter - wykorzystywane przez pacjentów Oddziału Rehabilitacji i urządzenia TELKO, CUBITO, VECTIS do ćwiczeń z systemem ACX rehab i nowoczesny aparat do ćwiczeń z biofeedbackiem MOTOmed muvi. Te ostatnie znajdują się w sali do kinezyterapii, nadzorowanej przez Annę Piotrowską, kierowniczkę Działu Fizjoterapii ZOZ Chełmno. Na tych maszynach pacjenci są poddawani zabiegom treningu rehabilitacyjnego kończyn górnych i kończyn dolnych.

- Podstawowym celem treningu rehabilitacyjnego jest reedukacja, czyli nauka od nowa prawidłowego chodu, poprawa wydolności fizycznej, poprawa zakresu ruchu w stawach kończyny górnych i dolnych, poprawa krążenia krwi w tkankach , ich elastyczności i poprawa koordynacji psychoruchowej - dodaje Piotr Szudy. - Ten sprzęt przeznaczony jest dla osób z bardzo różnymi chorobami. Przede wszystkim korzystają z niego osoby po operacjach ortopedycznych kończyn górnych i dolnych (np. założenia endoprotezy biodra czy kolana, po artroskopiach kolan i barków po złamaniach). Drugą dużą grupę stanowią pacjenci z chorobami neurologicznymi: niedowłady, ch. Parkinsona, stwardnienie rozsiane, u których nie ma przeciwwskazań do tego typu treningu . W trzeciej grupie chorych mieszczą się osoby ze zmianami zwyrodnieniowymi stawów, reumatoidalnym zapaleniem stawów, łuszczycowym zapaleniem stawów, zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa, wtórnymi zapaleniami stawów do chorób jelit.

Taki sprzęt dopiero wchodzi do szerokiego zastosowania

Jak mówi koordynator Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej w SP ZOZ Chełmno, taki sprzęt jaki udało się pozyskać dla chełmińskiego szpitala dopiero wchodzi do szerokiego zastosowania. Wszyscy fizjoterapeuci i lekarze pracujący z tym sprzętem musieli przejść szkolenia w zakresie jego obsługi i zastosowania. Wstępnej kwalifikacji do zabiegu dokonuje lekarz, uwzględniając stan ogólny chorego, wskazania i przeciwwskazania do zabiegu. Za opracowanie planu treningowego, wybór rodzaju programu komputerowego do realizacji zabiegu i nadzór w trakcie zabiegu odpowiedzialny jest fizjoterapeuta.