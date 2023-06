Nowy autobus elektryczny Solaris na ulicach Włocławka. MPK testuje pojazd [zdjęcia]

Na ulicach Włocławka można spotkać autobus elektryczny Solaris Urbino 9

Tak wygląda testowany przez MKP elektryczny autobus Solaris

Testowany przez MPK autobus, to mały pojazd, w którym jest 27 miejsc siedzących. By pasażerowie mogli wygodnie nim podróżować, zwiększono odległość między siedzeniami i zapewniono więcej przestrzeni nad głowami. Nie zapomniano także o klimatyzacji.

Do Włocławka dotarły ostatnie z zamówionych elektrycznych autobusów MAN

Przypomnijmy, że w czerwcu do Włocławka dotarły trzy ostatnie autobusy elektryczne MAN z jedenastu zamówionych przez MPK. Już wkrótce będą wozić pasażerów. Całkowity koszt zakupu 11 nowych autobusów elektrycznych, to ok. 34 mln złotych plus VAT. Na zakup pojazdów MPK pozyskało dofinansowanie w wysokości 24,5 mln zł w ramach programu „Zielony Transport Publiczny”, który finansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Koszty poniesione przez MPK na zakup pojazdów wyniosły ok. 10 mln zł.