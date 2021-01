Nowy banknot o nominale 1000 zł pojawi się w Polsce. Wiemy kiedy i kto może się na nim znaleźć

W ten sposób odniósł się do słów Adama Glapińskiego, prezesa NBP, który oświadczył, że zostanie wprowadzony banknot 1000 zł.

Jak podaje TVN24, Adam Glapiński zaczął 6-letnią kadencję na stanowisku prezesa NBP 21 czerwca 2016 r.

Gdy ktoś chowa banknoty w bieliźniarce...

- Po prostu jest wygodnie składać w nim rezerwę, ale ludzie się już przyzwyczaili do tego. Jak ktoś chowa banknoty gdzieś w bieliźniarce, boi się tego co się stanie z jakichś powodów, to wygodniej jest odłożyć 500 zł czy 1000 zł niż tę samą kwotę w banknotach 50 zł – ocenił w Bankierze.pl szef NBP.

Kto na banknocie 1000 zł?

Według sondy Bankiera.pl, wśród kandydatur, czyj wizerunek powinien pojawić się na nowym banknocie, najwięcej osób widzi na nim Józefa Piłsudskiego. Ten wybór umacniają nie tylko gotowe już projekty, ale także estyma, jaką tę postać darzy szeroko pojęte środowisko związane z Prawem i Sprawiedliwością, które rządzi dziś Polską.