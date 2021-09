Nowy dyrektor domu kultury w Kamieniu chce się spotkać z mieszkańcami i ludźmi kultury [wideo]

- Zapraszam na nie mieszkańców: młodzież, starszych, ale też artystów, twórców z regionu, ludzi, którzy są aktywni, odważni, ciekawi kultury i chcą coś w tym kierunku robić. Nie będę nikogo oceniać po dorobku, ilości zaśpiewanych utworów czy stworzonych prac. Chciałbym porozmawiać i poznać się – zachęca Dominik Gostomski. - Kultura jest nie tylko dla twórców, ale też dla ludzi. Stad jeśli Państwo nie jesteście twórcami czy artystami, ale na przykład mielibyście jakieś pomysły do zaproponowania - czym ta kultura powinna być w regionie, co moglibyśmy robić, co mogłoby się wydarzyć - to zapraszam.