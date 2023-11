Piosenki Anny German usłyszeliśmy na koncercie w Kamieniu. A w Sępólnie Krajeńskim zagrają na rockowo. Wybieracie się na koncert? Zdjęcia

Marta Wieczorkiewicz to nie tylko wokalistka, ale również aktorka, absolwentki Studium Musicalowego Capitol we Wrocławiu. Przed krajeńską publicznością wystąpiła z projektem artystycznym pt. „Wróć do Sorrento – recital o życiu Anny German”.

Historia Anny German i jej głos do dziś poruszają i zachwycają wiele osób. W latach 70-tych Annę German znano na całym świecie. Była artystką kompletną i jako jedyna Polka w historii wystąpiła na festiwalu San Remo we Włoszech. Szczyt jej kariery przerwał wypadek, ale powrót po trzech latach na scenę zaowocował najważniejszą płytą pt. „Człowieczy los”.