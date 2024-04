Odszedł Leon Piesowocki, ostatni artysta armii generała Andersa. W 2023 roku cześć swoich prac przekazał bydgoskiemu muzeum

Leon Piesowocki urodził się 9 grudnia 1925 roku w Poznaniu jako drugie dziecko Juliusza Piesowockiego i Łucji z domu Kurowskiej. Z siostrą Wandą i bratem Kazimierzem wychowywali się na poznańskich Jerzycach, poza rocznym pobytem w Berlinie. Po agresji Niemiec na Polskę został wysłany do pracy w fabryce amunicji.

W 1943 roku, tak jak wielu młodych mieszkańców Wielkopolski wcielonej do Rzeszy Niemieckiej jako Wartheland, został powołany do Wermachtu. Był w jednostce piechoty, następnie artyleri. Początkowo przebywał w Bourg en Bresse we Francji, skąd został przeniesiony w okolice Livorno we Włoszech. Po dezercji z szeregów armii niemieckiej dostał się do aliantów, skąd został skierowany do polskiego obozu przejściowego w bazie 2 Korpusu w Motolla, koło Taranto. Stamtąd został przydzielony do II Oddziału Kontrwywiadu w Trzeciej Brygadzie Strzelców Karpackich.