Nowy nazwa drużyny bydgoskich siatkarzy. Cel na kolejny sezon taki sam

- Firma Profix wchodzi jeszcze aktywniej, niż w poprzednim roku, w promocję męskiej siatkówki. Efektem tego jest poszerzenie nazwy o markę Proline - mówił Tadeusz Łabęcki, przedstawiciel sponsora . - Dostrzegamy przede wszystkim świetną współpracę z klubem. Dostrzegamy także, że działania marketingowe, które wykonujemy, są namacalne i zakładamy, że nam się to również będzie opłacać. Z satysfakcją dostrzegam również, że pojawiają się inni sponsorzy w naszym klubie. Oczywiście chciałoby się więcej, więc zachęcam także innych. Przestrzeni do promocji w hali i w trakcie meczów jest tak dużo, że możemy się spokojnie nimi podzielić - dodał.

- Nie osiągnęliśmy celu jaki obraliśmy sobie przed tamtym sezonem, nie zrealizowaliśmy marzenia, ale to wciąż jest z nami - zapewniał Wojciech Jurkiewicz, prezes bydgoskiego klubu. - Awans to nasz główny cel. Dzięki tej dobrej współpracy będzie nam łatwiej osiągnąć to marzenie i mam nadzieje, że w najbliższym czasie to nam się uda - podkreślił.