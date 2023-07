Nowy punkt medyczny na mapie Tucholi. Powstała tutaj Poradnia Zdrowia Psychicznego

Placówka w Tucholi jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 8 do 18.

- Mamy nadzieję, że dla mieszkańców miasta i powiatu tucholskiego będzie to nowa jakość, jeśli chodzi o świadczenie usług zdrowotnych w zakresie psychiatrii. Szpital w Świeciu ma gigantyczną historię i to jest pewnik tego, że będziemy świadczyć dla mieszkańców miasta i powiatu usługi zdrowotne na najwyższym poziomie. Mamy bardzo dobrze wykwalifikowaną kadrę lekarzy, psychologów z wieloletnim doświadczeniem, którzy będą tu na miejscu udzielać porad zarówno psychologicznych, jak i psychiatrycznych – dodaje dyrektor Rutkowski. - Mam nadzieję, że specjalne miejsce będzie miejscem centralnym dla pacjentów ze schorzeniami i zaburzeniami psychicznymi i że będzie to takie miejsce, do którego każdy może przyjechać, zadzwonić i uzyskać pomoc. Centrum Empatia, które jest dedykowane dla trzech powiatów: tucholskiego, świeckiego i chełmińskiego, ma swoją centralę w szpitalu w Świeciu. Male punkty zostaną też otwarte w Śliwicach i w Nowym.