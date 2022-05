Nowy punkt pobrań krwi zostanie uruchomiony w Chełmnie. Ruszy też Szkoła Rodzenia

Punkt pobrań w budynku D będzie czynny od poniedziałku do piątku od godz. 7:10 do 8:40. Dla dzieci do 2 roku życia, kobiet ciężarnych oraz osób niepełnosprawnych punkt pobrań pozostaje w budynku głównym szpitala, w dotychczas funkcjonującym punkcie. Czynny będzie od poniedziałku do piątku od godz. 7:10 do 8:40.

Dla osób pracujących punkt pobrań czynny pozostaje w soboty od godz. 8 do 10 w głównym budynku szpitala w dotychczas funkcjonującym punkcie pobrań.