Nowy Rok powitamy w ciepłych podmuchach wiatru, ale zima za kilka dni wróci Marek Weckwerth

Odwilż trwa i już wkrótce śnieg zamieni się w wodę. Synoptycy zapewniają jednak, że w styczniu wróci lekka zima. Karolina Misztal

W sylwestrowe południe słupek rtęci w termometrach podniesie się do około 10 kresek powyżej zera, a w Nowy Rok do 7-8. To prognoza dla naszego regionu, a wraz z nią przekonanie, że śnieg będzie topniał w oczach.