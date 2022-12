Podczas konferencji prasowej (9 grudnia), Piotr Całbecki powiedział m.in., że od 11 grudnia zwiększa się liczba pociągokilometrów, do prawie 5,5 mln. Każdego dnia na regionalne tory wyjedzie blisko 300 pociągów Polregio (elektryczne) i(spalinowe). Rocznie na przewozy regionalne trafi łącznie 210 mln zł, czyli prawie dwa razy tyle niż do tej pory.

Rozkład jazdy PKP będzie poprawiony

- Jednak rozkład jazdy nie jest skończony, będziemy go poprawiać, aż siatka połączeń wróci do stanu sprzed 11 grudnia, stanie się to w czerwcu przyszłego roku - zapowiedział marszałek.

Przypomnijmy, dotyczą one trasy Poznań - Mogilno - Inowrocław - Toruń/Bydgoszcz. W rozkładzie do 11 grudnia było tam 8 par pociągów Polregio, teraz są tylko dwie pary. Ze strony realizowanych będzie 7 połączeń do Mogilna, pozostałe do Gniezna, gdzie kończy swój zasięg Poznańska Kolej Metropolitalna.