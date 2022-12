Nowy rozkład jazdy pociągów. W Grudziądzu "ostre cięcie" od 11 grudnia 2022 [nowe rozkłady jazdy]

W niedzielę 11 grudnia 2022 w życie wchodzi nowy rozkład jazdy pociągów. Także pociągów Arrivy, które kursują przez Grudziądz.

Nowe, obowiązujące od 11 grudnia 2022 rozkłady jazdy pociągów publikujemy w galerii zdjęć:

Nowy rozkład jazdy pociągów Grudziądz-Laskowice Pomorskie od 11 grudnia 2022

Największe „cięcie” kursów zaplanowano na najważniejszej linii dla grudziądzan: do Laskowic Pomorskich. To właśnie do tej miejscowości - która jest najbliższym Grudziądzowi węzłem przesiadkowym - najczęściej jedziemy, aby wsiąść do pociągu dalekobieżnego.