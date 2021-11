Nowy Szpital w Świeciu szczepi przeciw grypie. Za darmo i bez skierowania

- W mijającym tygodniu minister zdrowia zdecydował, że zaszczepić się przeciw grypie może każda osoba pełnoletnia - informuje Marta Pióro, rzecznik prasowa Grupy Nowy Szpital. - Pracodawcy, dyrektorzy szkół, przedszkoli czy domów pomocy społecznej mogą umawiać szczepienia dla swoich pracowników i podopiecznych.

Na szczepienie przeciw grypie nie trzeba mieć skierowania, wystarczy umówienie terminu wizyty w punkcie szczepień pod nr tel. 506 971 792 od poniedziałku do piątku, w godz. 8 – 15.

Trzeba być zdrowym, bez objawów ostrej infekcji i wysokiej gorączki. Po podaniu szczepionki odporność na grypę rozwinie się w ciągu dwóch - trzech tygodni i utrzyma od pół roku do roku. Przez dwa dni po szczepieniu można mieć miejscowe zaczerwienienie i złe samopoczucie, objawy miną samoistnie. Co rok szczepionka ma inny skład, opracowywany w oparciu o nowe szczepy wirusa. Szczepionki przeznaczone do stosowania w sezonie 2021/2022 to: Influvac Tetra, Vaxigrip Tetra, Fluarix Tetra. Nie ma konieczności zachowania odstępu między szczepieniem przeciwko COVID-19 a szczepieniem przeciw grypie. Oba można przyjąć w trakcie tej samej wizyty.