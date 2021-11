O "granicy człowieczeństwa" w Grudziądzu mówiła dr Lidia Chylewska-Barakat, która współpracuje z Ośrodkiem dla Uchodźców w Grupie

- To co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej jest wyjątkowo trudne dla wszystkich. Zarówno dla tych osób, które znajdują się pod granicą jak i funkcjonariuszy - podkreśla dr Lidia Chylewska-Barakat, która wspólnie ze swoim mężem, Mouta Barakat (profesorem Uniwersytetu w Damaszku) zaangażowana była m.in. w działania pomocowe na rzecz irakijskich uchodźców w Syrii przed wybuchem wojny. Małżeństwo w Grudziądzu spotkało się z mieszkańcami zainteresowanymi kryzysem migracyjnym. Spotkanie zorganizowali lokalni działacze "Polski 2050".

Spotkanie dr Lidia Chylewska-Barakat rozpoczęła od wyjaśnienia kim jest uchodźca, ponieważ to słowo bardzo często pada w kontekście osób przy granicy. - To nie są uchodźcy, część z nich być może stanie się uchodźcami. Ale aby tak się stało należy złożyć wniosek w Straży Granicznej po to, aby rozpocząć procedurę legalizacji pobytu w Polsce. Jednak to co się w tej chwili dzieje na granicy uniemożliwia te starania. Część z osób też odmawia. Nie chce swoich odcisków palców zostawić w Polsce, bo to oznacza że gdziekolwiek znajdą się w swoim życiu będą musieli tu wrócić - wyjaśnia dr Chylewska-Barakat, która współpracuje z Ośrodkiem dla Uchodźców w Grupie w powiecie świeckim.

Polska nie jest rajem dla osób chcących przedostać się przez granicę polsko-białoruską

W opinii dr Lidia Chylewska-Barakat nasz kraj nie jest pożądany przez te osoby, ponieważ procedura uzyskiwana statusu uchodźcy trwa długo. Od 9 miesięcy do 1,5 roku. - Urzędy są tak zapchane dokumentami. Trzeba bowiem sprawdzić, czy konkretnej osobie ten status przysługuje. Jeśli go nie otrzyma ma zwykle dwa tygodnie na opuszczenie kraju. Niektórzy się odwołują, inni nie mają takiej wiedzy o odwołaniu i są wydalani z Polski - dodaje psycholog.

Po tym jak osoba ubiegająca się o status uchodźcy otrzyma go, przysługuje jej tzw. zapomoga która wynosi ok. 1800 zł. Pieniądze te mają służyć integracji z otoczeniem już poza strukturami Ośrodka dla Uchodźców, w którym przebywa do momentu otrzymania statusu uchodźcy. - Taka osoba musi znaleźć sobie mieszkanie, pracę. W ramach programu integracji jest też zobowiązana do nauki języka polskiego, ale na certyfikowanym kursie. Jego koszt na przykład w Toruniu to 2 tysiące euro na jeden semestr - informuje dr Lidia Chylewska-Barakat. I kontynuuje: - Dlatego Polska nie jest atrakcyjna dla Kurdów, Syryjczyków czy Irakijczyków. Trudno przecież za tak niewielkie pieniądze przeżyć: opłacić mieszkanie, kurs...

Zawsze mamy do czynienia z człowiekiem. Potrzebują ludzkiego traktowania