O której godzinie zacząć Wigilię? Pierwsza gwiazdka 24 grudnia - o tej porze pojawi się na niebie

O tej godzinie pojawi się pierwsza gwiazdka 24 grudnia 2023

Gdy na niebie rozbłyśnie pierwsza gwiazdka, zgodnie z tradycją zasiada się do wigilijnej kolacji. Pierwsza gwiazdka to jeden z najbardziej znanych zwyczajów, nawiązuje do biblijnej Gwiazdy Betlejemskiej, która miała wskazywać trzem królom (nazywanym mędrcami ze wschodu) drogę do stajenki w Betlejem, gdzie przebywali Maryja z Józefem oraz nowo narodzony Jezus.