Obchody 104. rocznicy powrotu Sępólna Krajeńskiego do macierzy. Mamy zdjęcia

Wydarzenia dotyczące 104. rocznicy powrotu Sępólna do macierzy przypomniał w swoim przemówieniu burmistrz Sępólna Krajeńskiego.

- 24 stycznia 1920 roku w konsekwencji ratyfikacji traktatu wersalskiego oddziały Wojska Polskiego generała Józefa Hallera wkroczyły do Sępólna. Mieszkańcy przygotowali bramy powitalne z napisami, na budynkach powiewały flagi narodowe. Podchód odświętnie przystrojonymi ulicami na rynek miasta, przerodził się w patriotyczną manifestację. Dzisiaj zobowiązujemy się pielęgnować wartości: miłość do ojczyzny, poszanowanie dla naszej historii i gotowość do współpracy dla dobra wspólnego. Jako społeczność mamy przed sobą wiele wyzwań, ale wierzymy, że pokonać możemy wszelkie trudności. Wspólnie możemy kontynuować rozwój naszej gminy, pielęgnując dziedzictwo, które zostało nam przekazane – podkreślił Waldemar Stupałkowski.