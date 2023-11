Od 1 stycznia w Kujawsko-Pomorskiem nie będzie można palić w kopciuchach. Wydłużenia terminu wymiany nie będzie!

Tak zdecydował zarząd województwa po przeprowadzeniu konsultacji społecznych do projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego ws. zmiany tzw. uchwały antysmogowej, a dokładniej ws. ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Do 27 października do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu można było składać wnioski i uwagi.

Zarząd województwa zastanawiał się nad wydłużeniem terminu wymiany starych pieców do 2030 roku, ale ten pomysł „nie przeszedł”. Potwierdziły się zatem nasze nieoficjalne informacje o tym, że projekt nowelizacji uchwały nie będzie procedowany.