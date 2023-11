PGE Energia Ciepła wesprze ciepłem ośrodki pomocy społecznej w Toruniu i Bydgoszczy

Obecnie procedowane są wnioski darowizn w ramach udzielania powyższego wsparcia i w najbliższym czasie środki finansowe zostaną przekazane do konkretnych beneficjentów. Po ich przekazaniu, PGE EC poinformuje nas o liście podmiotów, do których trafi wsparcie.

- Wsparcie skierowane będzie do ośrodków pomocy społecznej w Toruniu i Bydgoszczy – do MOPS, GOPS, organizacji pozarządowych i innych placówek, z których korzystają odbiorcy ciepła, będący w trudnej sytuacji – informuje nas Biuro Prasowe PGE Polska Grupa Energetyczna SA.

Chodzi o odpowiedzialność społeczną

– Mając na względzie ideę odpowiedzialności społecznej oraz kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju, pomagamy najbardziej potrzebującym odbiorcom ciepła w ramach programu „Dzielimy się ciepłem. Dzięki niemu we wszystkich naszych lokalizacjach możemy wesprzeć odbiorców w trudnej sytuacji życiowej. Jesteśmy częścią lokalnych społeczności i współpraca z instytucjami wrażliwymi społecznie jest dla nas bardzo ważna – powiedział Maciej Jankiewicz , prezes zarządu PGE Energia Ciepła.

Ogrzewane są szkoły, szpitale i domy pomocy społecznej w 13 miastach, w których działają elektrociepłownie tej Grupy. W 2023 roku kwota wsparcia udzielonego w programie „Dzielimy się ciepłem” wyniesie pół miliona złotych, a od początku istnienia spółki wsparcie to wyniosło już 2 mln zł

Program "Dzielimy się ciepłem" ma na celu pomoc osobom i instytucjom poprzez dopłaty do rachunków za ciepło i ciepłą wodę użytkową. Skierowany jest do najbardziej potrzebujących, w tym organizacji pożytku publicznego, nawet do schronisk dla zwierząt, korzystających z ciepła sieciowego w miastach, w których PGE Energia Ciepła ma swoje elektrociepłownie, czyli w Toruniu, Gdańsku, Wrocławiu, Siechnicach, Zielonej Górze, Krakowie, Bydgoszczy, Gorzowie Wielkopolskim, Lublinie, Kielcach, Szczecinie, Zgierzu i Rzeszowie.