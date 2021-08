Od 1 września na oświetleniu sprzedawanym w sklepach pojawią się nowe etykiety energetyczne. Zobacz jakie!

Unia Europejska zdecydowała się na przeskalowanie klas energetycznych produktów i powrót do skali od A do G, a co za tym idzie wymianę etykiet energetycznych na nowe, aby zapewnić ich lepszą czytelność dla konsumentów oraz zostawić miejsce na jeszcze bardziej wydajne wyroby, które pojawią się w przyszłości.

W myśl nowych założeń najwyższe klasy pozostają teraz zazwyczaj puste, zaś sprzęty oznaczane wcześniej jako A+++, trafiają obecnie do klasy C lub D. Nie zmienia się jednak ich wydajność. Są one nadal tak samo przyjazne dla środowiska, ale oznaczone nowymi kolorami i klasami energetycznymi.

W marcu pojawiły się na pralkach

Wymiana etykiet energetycznych dla poszczególnych grup produktowych jest rozłożona w czasie. Najpierw, w marcu tego roku, pojawiły się one na pralkach, pralkosuszarkach, chłodziarkach, zamrażarkach, chłodziarkach do wina, zmywarkach, telewizorach i wyświetlaczach elektronicznych, a już 1 września zobaczymy je także na lampach i nowoczesnych źródłach światła. Wówczas, podobnie jak było na początku roku z dużym AGD, w sklepach będzie mogła być eksponowana już tylko jedna, nowa naklejka energetyczna.