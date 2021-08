Tajemnica Świętej Studni i krajobraz zachwycający Puszczy Bydgoskiej [zdjęcia]

W kanonie krajobrazów regionu na pierwszym miejscu są niewątpliwie te nadwiślańskie - od Dobrzynia po Nowe (kujawsko-pomorski odcinek Wisły liczy 205 km), ale to, co widzimy ze wspomnianej wydmy w sercu Puszczy Bydgoskiej jest przysłowiowym „uderzeniem w punkt”. Można jedynie wyobrazić sobie, czy aby doznania nie byłyby jeszcze większe, gdyby terenową nieckę u naszych stóp wciąż wypełniały wody jeziora…

Wracam tu od czasu do czasy, aby nasycić oczy pięknem krajobrazu, posiedzieć w ciszy, szumu wysokich sosen i dźwięków wydawanych przez drapieżne, krążące nad okolicą ptaki słuchając. Przyjeżdżam tu z Bydgoszczy rowerem, odkładając za sobą podczas całej podróży nieco ponad 50 do 70 kilometrów, w zależności od wybranej trasy. Jest zatem ekologicznie, aktywnie, zdrowo.

Z rozległego jeszcze przed paroma wiekami akwenu, porównywalnego do nieodległego Jeziora Jezuickiego, zostało tylko maleńkie w porównaniu z całą niecką bezimienne oczko (można by je nazwać Jeziorem Studzienieckim). Oczko jest małe i płytkie, zanikające, a nadmiar wody nadal wyprowadzany jest rowem melioracyjnym. To celowy zabieg, aby po dużych opadach deszczu łąki, a te należą do prywatnych właścicieli, nie zostały zalane.