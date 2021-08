W te wakacje na drogach w Kujawsko-Pomorskiem zginęło już 28 osób! O 10 więcej niż przed rokiem

Jak się wydaje, szczyt wakacyjnych powrotów mamy już za sobą, był nim miniony weekend, ale nie wszyscy kierowcy i ich rodziny to zrobili. Dziś ostatni dzień wakacji. Dlatego policja wciąż apeluje o rozsądek, o stosowanie się do przepisów, w tym przede wszystkim o nieprzekraczanie dozwolonej prędkości oraz niespożywanie alkoholu.

Tegoroczne statystyki wypadków nie napawają optymizmem. Jak informuje nas mł. insp. Monika Chlebicz, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego policji w Bydgoszczy – podczas wakacji, czyli do 26 czerwca do 29 sierpnia, w naszym regionie wydarzyło się 158 wypadków (podczas ubiegłorocznych 183), zginęło 28 osób (18 w u.br.) do szpitali odwieziono 175 (206). Mamy więc poprawę we wszystkich wartościach, oprócz tej najważniejszej – w zabitych. Tu wzrost sięgnął aż 10 osób (sic!).