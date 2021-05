Od 18 czerwca polecimy Bombardierem z Portu Lotniczego w Bydgoszczy do Krakowa. Ile razy w tygodniu? [ceny biletów]

Połączenie Bydgoszcz-Kraków będzie obsługiwane przez Polskie Linie Lotnicze LOT. To już drugie po rejsach do Warszawy, krajowe połączenie z Portu Lotniczego Bydgoszcz, realizowane przez narodowego przewoźnika. Loty realizowane będą 2 razy w tygodniu, w piątki i niedziele od 18 czerwca do 10 września.

- Cieszę się, że po wielu miesiącach obostrzeń związanych z epidemią możemy zaproponować pasażerom nową, atrakcyjną destynację - mówi marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki. - Loty do Krakowa to kolejne połączenie z naszego regionalnego portu obsługiwane przez narodowego przewoźnika. Mam nadzieję, że w lotniczym ruchu pasażerskim powoli wrócimy do normalności i lotniska, również tej klasy co Bydgoszcz, rozpoczną szybkie odrabianie strat.

Kraków - turystyczna stolica Polski

Kraków to turystyczna stolica Polski. Zamek Królewski na Wawelu, Kościół Mariacki i popularne na cały świat Sukiennice to tylko niektóre z miejsc, jakie warto odwiedzić. Tylko w 2019 roku Kraków odwiedziło 14 milionów turystów. Teraz dla mieszkańców naszego regionu będzie to jeszcze łatwiejsze i bardziej komfortowe. Dni i godziny rejsów pozwalają na wygodne zaplanowanie podróży i spędzenie weekendu w stolicy Małopolski.

Kraków to jednak tylko jedno z miejsc na południu Polski, jakie warto odwiedzić. Podróż do Zakopanego krótsza o kilka godzin, dlaczego nie? Po wylądowaniu na płycie krakowskiego lotniska, pasażerowie mogą wygodnie przesiąść się w inne środki transportu publicznego, takie jak autobusy i pociągi, by zwiedzić inne miejsca w Małopolsce. To chociażby kopalnia Soli w Wieliczce, Miejsce Pamięci i Muzeum w Oświęcimiu – Auschwitz Birkenau, papieskie Wadowice lub wcześniej wspomniane Zakopane i najpiękniejsze góry w Polsce – Tatry.