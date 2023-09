Od 3 września obowiązuje nowy rozkład jazdy PKP PLK w Kujawsko-Pomorskiem. Wracają stare połączenia, ale są i nowe

Od niedzieli 3 września wprowadzona zostanie korekta rozkładu jazdy. Pociągiem pojedziemy po zmodernizowanym odcinku Kwidzyn – Gardeja na trasie Grudziądz – Malbork. Skróci się czas podróży m.in. z Warszawy do Poznania i Wrocławia, z Krakowa do Warszawy i Gdańska. Korekta rozkładu jazdy będzie obowiązywała od 3 września do 12 listopada.