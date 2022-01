Od łańcuszka ta przygoda się zaczyna! Obrusy i serwetki Barbary Jankowskiej z Kikoła.

Barbara Jankowska z Klubu Seniora „Jesienny Liść” w Kikole robi na szydełku przecudne serwety i obrusy. To są prawdziwe dzieła sztuki, w których precyzja wykonania wprawia w zachwyt! Wykonanie obrusu zajmuje jej trzy miesiące, a na serwetkę wystarczy jeden wieczór.

Barbara Jankowska z Kikoła od 25 lat jest na emeryturze, ale daleko jej do bezczynności. Aktywnie udziela się w Klubie Seniora „Jesienny Liść”, dba o kwiaty w swoim ogrodzie i z pasją oddaje się robótkom ręcznym. Patrząc na jej misternie wykonane obrusy można tylko westchnąć z zachwytem. Ale to nie wszystko! Pani Basia lubi śpiewać i potrafi grać na … akordeonie.

Przygodę z robieniem na szydełku trzeba rozpocząć od opanowania łańcuszka, półsłupków i słupków. Potem dopiero można się zabrać za wszelkie kombinacje z różnymi, tak bardzo efektownymi, wzorami wypukłymi. Z czasem reliefy czy bufki przestaną brzmieć egzotycznie, a szydełkowanie na okrągło stanie się tak samo banalnie proste, jak te w rzędach. Wprawne ręce przy pomocy szydełka potrafią zrobić prawdziwe cudeńka. Włóczka zamienia się w piękne serwety i wysmakowane obrusy. Takie efekty daje połączenie autentycznej smykałki do robótek ręcznych z benedyktyńską cierpliwością, której nie powstydziliby się średniowieczni kopiści. Patrząc na zwinnie poruszające się palce można pomyśleć, że to czynność dziecinnie prosta. Nic bardziej mylnego, bo taką wprawę zdobywa się przez lata. Z czasem można robić serwetkę i oglądać serial w telewizji. Odkrycie w sobie takich pokładów cierpliwości, by spędzać długie godziny na przerabianiu oczek, jest nie lada wyczynem. Jednak z czasem procentuje, bo usprawnia palce i wycisza umysł.

- Na szydełku robię od młodych lat – mówi Barbara Jankowska. – Nauczyłam się tego od mojej mamy, która była krawcową. Wykonanie dużego obrusu zajmuje mi trzy miesiące. Zrobiłam ich ponad trzydzieści, dla córek, synowej i wnuczek. Niech mają po mnie pamiątkę. Na serwetkę wystarczy mi zaledwie jeden wieczór. Swoje prace wystawiałam zawsze podczas wszystkich kiermaszów, ale teraz przez pandemię odbywa się ich mniej i staram się też więcej czasu spędzać w domu.

Nasza bohaterka robi nie tylko serwetki i obrusy, ale też firaneczki i tak modne teraz łapacze snów. Szydełkowej pasji oddaje się jesienią i zimą, bo wiosnę i lata spędza w ogrodzie. Nawet wiek jej nie przeszkadza w dbaniu o juki, które każdego lata obficie kwitną.

Pani Basia należy do Klubu Seniora „Jesienny Liść” i angażuje się w jego działalność. W latach poprzednich razem z koleżankami robiła wieńce dożynkowe. W czasie pandemii działalność koła ograniczyła się do poniedziałkowych spotkań. Zawsze chętnie bierze w nich udział, bo to takie sympatyczne przełamanie monotonii dnia codziennego.

- Nie znoszę bezczynności i dlatego mam zajęcie przez cały dzień – zdradza pani Barbara. – Nawet piekę chleb. Jak tylko skończę jedną serwetkę, to zaraz zabieram się za następną. Unikam już robienia dużych obrusów, ale bez codziennego szydełkowania nie wyobrażam sobie życia. Wieczorem siadam w fotelu i biorę szydełko do ręki. Dzięki temu wiem, że nie marnuję czasu.

CIEKAWOSTKA

Barbara Jankowska z Kikoła od 25 lat jest na emeryturze. Pracowała w biurze, w sklepie obuwniczym oraz prowadziła sklep monopolowy. Ma już troje prawnucząt. Jej pasją jest robienie na szydełku i praca w ogrodzie. Wyczarowuje przepiękne obrusy, serwetki i ozdoby na okna. Obrusami obdarowała córki, synową i wnuczki. Nie potrafi siedzieć bezczynnie.