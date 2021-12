Panie z grupy rękodzielniczej z MCK w Lipnie z niepozornych drobiazgów wyczarowują małe dzieła sztuki

Rękodzieło przeżywa swój renesans. Po latach zachwytu nad dostępnością wszelkich dóbr w sklepach, przyszedł czas na docenienie pracy ludzkich rąk. W Miejskim Centrum Kulturalnym w Lipnie już od kilku lat działa grupa rękodzielnicza, prowadzona przez Joannę Kozłowską.

Rękodzieło sprawdza się w różnych sytuacjach. Świetnie wypełnia czas, kiedy staje się go zbyt dużo i bardzo dobrze wpływa na sprawność psychofizyczną. Czynności wymagające koncentracji uwagi skutecznie trzymają w ryzach gonitwę myśli. To naprawdę pomaga, gdy do głowy przychodzą te w najczarniejszych barwach.

W Miejskim Centrum Kulturalnym w Lipnie od kilku już lat działa grupa rękodzielnicza, prowadzona przez instruktorkę Joannę Kozłowską. Obecnie skupia ona sześć pań, które wymieniają się doświadczeniem. Spotykały się w każdą środę wieczorem, ale teraz ze względu na wzrost zachorowań na covid zrezygnowały z osobistych spotkań. Jednak są ze sobą w stałym kontakcie. Jeśli tylko pozwoli na to sytuacja epidemiczna wrócą do swojej sali na poddaszu i będą wspólnie tworzyć.

- Rękodzieło jest pracochłonne, ale efekty cieszą oczy – mówi Joanna Kozłowska.

- Własnoręcznie wykonanego upominku nie zastąpi rzecz, którą w pośpiechu kupimy w sklepie. Panie mają okazję, aby wyjść z domu i porozmawiać z osobami, które mają taką samą pasję. Nie każdy zwraca na to uwagę, ale rękodzieło to również artystyczny recykling. Wszystko można bowiem ponownie wykorzystać. Ze starych gazet powstaje papierowa wiklina, cekiny wystarczy odpruć z bluzki, która od lat leży zapomniana na dnie szuflady, a butelki mogą posłużyć za punkt wyjścia do oryginalnych wazonów.

Panie ostatnio pracowały w duchu bożonarodzeniowym. Skupiły się na ozdobach świątecznych, kartkach oraz upominkach dla najbliższych, które wykonywały w różnych technikach. Każda z nich ma inny gust i lubi inne zestawienia kolorystyczne, ale łączy je precyzja wykonania. Dzięki temu ich prace są wyjątkowo różnorodne, ale tak samo zapierające dech w piersiach!

I tak Teodozja Grodzicka uwielbia zestawienie bieli i czerni. Robi ozdoby, kartki okolicznościowe i skrzaty. Za rękodzieło zabrała się po przejściu na emeryturę. Małgorzacie Misterskiej spotkania przy robótkach pozwoliły przetrwać wyjątkowo ciężkie chwile w życiu. Pozwoliły też odzyskać wiarę we własne możliwości. Ze względu na ograniczoną sprawność nie wszystko może wykonać, ale świetnie wychodzą jej zdobienia metodą decoupage’u i … odnawianie mebli. Ma na swoim koncie wykonanie ikony na starej desce, wyłowionej z jeziora. – Z tej ikony jestem naprawdę dumna, bo ta deska była tak pięknie naznaczona przez upływający czas, który odcisnął na niej swe piętno – wspomina Małgorzata Misterska. – Lubię takie stare przedmioty i staram się dać im nowe życie.

Maria Sawicka robi pięknie na drutach i szydełku. Stawia na wartość użytkową swych prac. Dzierga swetry, rękawiczki, kocyki dla maluszków. Te ostatnie są tak słodkie, że nie sposób na ich widok się nie uśmiechnąć. Z kolei specjalistką od butelek na różne okazje jest Mirosława Kisielewska, która również robi oryginalne bombki na drutach.

CIEKAWOSTKA

Grupa rękodzielnicza ma też na swoim koncie sukcesy w konkursie „Dzieło Roku”, a jedną ze zwycięskich prac można podziwiać do tej pory w Miejskim Centrum Kulturalnym w Lipnie. To efekt prawdziwej „burzy mózgów” i wspólnego działania. Pozostaje mieć nadzieję, że panie znów będą mogły się spotykać bez przeszkód i wspólnie tworzyć te cudne drobiazgi.