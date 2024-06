Od października 2024 roku nowe świadczenie na dzieci. Nawet 1900 zł miesięcznie!

świadczenie „aktywnie w żłobku”, bo o nim mowa, zastąpi obecnie funkcjonujące i zdecydowanie mniej korzystne dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, które przysługuje w wysokości do 400 zł miesięcznie.

Dla kogo świadczenie "aktywnie w żłobku"?

Świadczenie „aktywnie w żłobku” będzie kierowane do rodziców dzieci uczęszczających do instytucji opieki nad dzieci do lat 3., czyli:

żłobka,

klubu dziecięcego albo

dziennego opiekuna.

Świadczenie będzie przysługiwało w wysokości do 1500 zł miesięcznie na dziecko lub do 1900 zł miesięcznie na dziecko niepełnosprawne, jednak nie więcej niż wysokość opłaty, jaką rodzic ponosi za pobyt dziecka w instytucji opieki.