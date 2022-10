Oddali cenny dar w ambulansie RCKiK. Akcja poboru krwi w Kamieniu Krajeńskim [zdjęcia]

- Krew oddało 25 osób, w tym aż siedem, które zdecydowały się na to po raz pierwszy. Dwie zostały odrzucone. Jestem zadowolona z akcji i wdzięczna za odzew mieszkańców. Na pewno to powtórzymy – mówi Natalia Marciniak.

Mimo postępu medycyny nie udało się dotąd stworzyć substancji, która w pełni zastąpiłaby ludzką krew. Wiedzą o tym w Kamieniu honorowi dawcy krwi, którzy w piątek, 28 października, poszli się podzielić tym cennym darem . To nie pierwsza akcja poboru krwi w Kamieniu Krajeńskim, którą koordynuje radna i przewodnicząca samorządu mieszkańców Natalia Marciniak. Ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy stanął tym razem przed miejscową przychodnią zdrowia.

Kto może zostać dawcą?

Krew mogą oddawać osoby pełnoletnie do 65. roku życia, zdrowe, które nie mają żadnych objawów infekcji i ważące nie mniej niż 50 kilogramów. Zgłaszający się do oddania krwi powinien posiadać przy sobie dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość i numer PESEL. Przed oddaniem krwi w ciągu doby należy wypić ok. 2 litrów płynów (woda mineralna, soki), być wyspanym i wypoczętym, spożyć lekki posiłek, w miarę możliwości wyeliminować z diety tłuszcze pochodzenia zwierzęcego, ograniczyć palenie papierosów i nie pić alkoholu (również w dniu poprzedzającym oddanie krwi).