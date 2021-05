Oddam za darmo. Te rzeczy mogą przydać się na działce i w gospodarstwie [zdjęcia] Red.

Szukasz cegieł do swojego gospodarstwa? A może, do działkowego domku, potrzebujesz lodówki, kanapy bądź stołu? Przejrzeliśmy najnowsze ogłoszenia dotyczące przedmiotów, które przydadzą się działkowiczom, rolnikom, ale również ich pociechom. Wszystko, co zobaczycie w naszej galerii łączy nietypowa cena: zero złotych!