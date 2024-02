Odmiany roślin zalecane do uprawy w województwie kujawsko-pomorskim w 2024 roku

- Lista Odmian Zalecanych na terenie woj. kujawsko-pomorskiego została opracowana na podstawie analizy wyników doświadczeń porejestrowych z ostatnich lat – informuje Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i nasiennictwa. - Rekomendowane odmiany potwierdziły swoją przydatność do uprawy w naszym województwie, co może ułatwić rolnikom dokonanie wyboru odmian najbardziej dostosowanych do lokalnych warunków gospodarowania.