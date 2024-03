Odszkodowania za wypadki przy pracy idą w górę. Oto nowe stawki od kwietnia 2024 roku

W 2023 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, najwięcej wypadków zaistniało w przetwórstwie przemysłowym - 41 wypadków, co stanowi około 40 proc. wszystkich wypadków. Kolejne najbardziej „wypadkowe” branże to: budownictwo - 23 wypadki, transport i gospodarka magazynowa - 7 wypadków, handel i naprawy - 6 wypadków, usługi administrowania - 6 wypadków, dostawa wody - 5 wypadków, rolnictwo i leśnictwo - 4 wypadki.

W 2023 roku do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy zgłoszono 157 wypadków przy pracy. Inspektorzy zbadali okoliczności i przyczyny 102 wypadków (95 indywidualnych i 7 zbiorowych). Poszkodowanych zostało łącznie 110 osób, z których 14 poniosło śmierć, 33 doznały ciężkich obrażenia ciała, a 63 lżejszych obrażeń. Ok. 87 proc. ogółu poszkodowanych stanowili mężczyźni (96 osób), natomiast prawie 13 proc. to kobiety (14 osób). Dla porównania w 2022 roku na Pomorzu i Kujawach doszło do 107 wypadków w pracy (4 pracowników zginęło, a 33 odniosło ciężkie obrażenia ciała), a w 2021 roku inspektorzy pracy odnotowali 118 wypadków (15 osób zginęło, a 38 zostało rannych).

Tyle od kwietnia 2024 roku wyniesie jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy

Wysokość jednorazowego odszkodowania jest aktualizowana co roku i zależy od procentowego uszczerbku na zdrowiu, który określa lekarz orzecznik lub komisja lekarska ZUS. Każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wynosi 20 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Nowe stawki będą obowiązywać od 1 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 roku. Za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczony otrzyma 1431 zł. Np. gdy lekarz orzecznik ustali 5-proc. uszczerbek na zdrowiu, to odszkodowanie wyniesie 7155 zł.

Z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego kwota jednorazowego odszkodowania od kwietnia wyniesie 25 044 zł. Gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, wówczas wypłacona zostanie kwota 128 799 zł. Natomiast jeśli do świadczenia uprawniony jest członek rodziny inny niż małżonek lub dziecko, wtedy odszkodowanie wyniesie 64 399 zł. Zaś w sytuacji, gdy prawo do zadośćuczynienia mają równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, wówczas jest to już 128 799 zł, które ulega zwiększeniu o kwotę 25 044 zł na każde z tych dzieci. Łączne odszkodowanie dzieli się wówczas w równych częściach między uprawnionych.