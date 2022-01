Odważni młodzi ludzie z Grudziądza i Koronowa otrzymali medal „Iuvenis Forti”

Nie dawała za wygraną

Opisane wydarzenia miały miejsce 13 grudnia wieczorem. 8-latka, wspólnie z wujkiem, spacerowała ul. Forteczną w Grudziądzu. W pewnym momencie zauważyła oznaki pożaru mieszkania. Jej krewny myślał, że to dym z kominów. Joanna nie dawała jednak za wygraną, chciała zwrócić uwagę, że w kamienicy dzieje się coś złego. - Powiedziałam, że ten dym jest z okna. Wte-dy wujek poszedł do góry po ludzi - relacjonuje mała bohaterka.

To właśnie dzięki prawidłowej reakcji dziewczynki, która zwróciła uwagę wujka, w porę udało się zawiadomić i ewakuować mieszkańców kamienicy. Niegroźnie poszkodowana została tylko jedna osoba. 8-latka kilka dni po pożarze dostała podziękowania i drobny prezent od dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1. W środę wyróżnienie miało jednak większą rangę. Odznakę od komendanta głównego PSP wręczył komendant miejski PSP w Grudziądzu, st. bryg. Robert Gutowski. Uroczystość odbyła się w SP 9, do której uczęszcza dziewczynka.

Wynagrodzi jej to stres

- Jesteś małą bohaterką, jestem dumny, że mamy taką dzielną mieszkankę - mówił komendant Gutowski. - To jest specjalna odznaka dla młodych bohaterów, takich jak ty. Została ustanowiona, by nagradzać młodych ludzi, którzy wykazali się odwagą i swoją postawą dają przykład do naśladowania.