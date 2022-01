Wysokie rachunki za gaz i prąd w szpitalach - także w Kujawsko-Pomorskiem. Rząd obiecuje wsparcie

Cztery i pół miliona złotych więcej musiałby zapłacić w 2022 roku za prąd, gaz i ciepłą wodę Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku.

- Jak sobie z tym poradzić, jeśli nie mamy większego finansowania? - pyta Karolina Welka, dyrektor placówki. - Jeżeli za leczenie jednego pacjenta nie będziemy otrzymywali więcej pieniędzy, to nie pokryjemy tych kosztów. Nie mamy innych źródeł finansowania.

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy za energię elektryczną w ubiegłym roku zapłacił 6,5 mln zł. Prognoza na ten rok to 8,6 mln zł. Koszt gazu w 2021 roku to 3,7 mln zł. Prognoza na ten rok to 3,9 mln zł.

Dość szczęśliwą sytuację zastaliśmy w szpitalu w Tucholi. - Podpisaliśmy dwuletnią umowę na dostawy gazu, dzięki temu na ten i następny rok mamy stabilną sytuację – nie ukrywa dr Jarosław Katulski, dyrektor “Szpitala Tucholskiego”. - Mamy takie same rachunki jak w ubiegłym roku. Wynika to z tego, że do połowy ubiegłego roku ogrzewanie zapewniała nam kotłownia na miał węglowy. Zrealizowaliśmy duży projekt unijny modernizacji energetycznej szpitala. Zainwestowaliśmy w nową kotłownię, która dostarcza energii częściowo z gazu, a częściowo z pomp ciepła. Dzięki temu podpisaliśmy dwuletnią umowę na dostarczanie gazu, która teraz okazała się dla nas na najbliższe dwa lata zbawieniem. Rachunki za prąd płacimy wyższe, ale mamy również cały system fotowoltaiki i magazynowania energii. Działa on od połowy roku, dlatego dopiero po następnym półroczu będziemy w stanie powiedzieć, jakie daje to oszczędności.