Mała bohaterka z Grudziądza. Joasia zaalarmowała o pożarze w kamienicy. Strażacy są pełni uznania dla postawy dziewczynki i jej wujka

Gdy Joasia wypatrzyła ogień wydobywający się z mieszkania na drugim piętrze kamienicy przy ul. Fortecznej zaalarmowała swojego wujka z którym spacerowała. Kamil natychmiast zareagował pukając do okien mieszkań na parterze, aby móc znaleźć w bramie wejście na klatkę schodową prowadzącą do palącego się lokalu. - To właśnie on pomógł wydostać się lokatorce z mieszkania, w którym wybuchł pożar - podkreśla mł. bryg. Paweł Korgol, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu.

Do akcji włączyli się także inni mieszkańcy. Zatelefonowali pod numer alarmowy "112” jak również powiadamiali kolejnych lokatorów aby opuszczali swoje mieszkania. Po chwili na miejscu pojawiły się pierwsze zastępy gaśnicze i rozpoczęła się strażacka część akcji.