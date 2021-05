Odwiedzałeś strony z informacjami na temat rzekomych zgonów po szczepieniu? Możesz stracić dostęp do Facebooka

Eksperci CERT Polska opisują proceder: - Przestępcy wykorzystują przejęte lub fałszywe konta w serwisie Facebook. Na różnych grupach publikują wpisy z sensacyjnymi informacjami. To ma zachęcić czytelnika do wejścia w załączony link. Tym razem motywem przewodnim oszustwa są fałszywe wiadomości odnośnie rzekomych śmierci kilkunastu osób spowodowanych szczepionką przeciw COVID-19.

Na pseudostronie widnieje fałszywy panel logowania do Facebooka. Celem oszustów jest wyłudzenie danych logowania do konta potencjalnej ofiary. Tak przejęte konta można potem wykorzystywać choćby do publikowania fałszywych postów lub do wyłudzania pieniędzy.