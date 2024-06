Ofert pracy w Kujawsko-Pomorskiem znacznie mniej. Te firmy zwalniają pracowników

- Do czołówki branż, w których dziś obserwujemy największą aktywność rekrutacyjną należą inżynieria, logistyka, transport, produkcja, rzemiosło, budownictwo, nieruchomości, handel detaliczny, sprzedaż, IT, telekomunikacja - wymienia Maciej Smolarek, rzecznik WUP w Toruniu i dodaje: - Rok do roku jest mniej ofert pracy, ale w pierwszym kwartale 2024 było ich więcej niż w czwartym 2023.