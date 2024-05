Zwolnienia grupowe w Kujawsko-Pomorskiem. W tych firmach zwalniają nawet kilkaset osób!

Choć eksperci uspokajają, że nie ma powodu do alarmu na rynku pracy, jest coraz więcej doniesień o zwolnieniach grupowych, m.in. w naszym regionie. To są lokalne, ale prawdziwe dramaty!

Pomorska Fabryka Mebli w Nowem zwolni 270 osób

W Polsce produkuje się ok. 18 mln sztuk mebli do siedzenia rocznie - eksportujemy ich najwięcej na świecie! Powstają m.in. na Kujawach i Pomorzu, mamy bardzo bogate tradycje meblarskie.

Bioetanol w Chełmży przetrwał wiele kryzysów, ale nie 400 proc. podwyżkę cen surowca!

Don Trucking w Bydgoszczy. Koszty duszą branżę transportową

- Najpierw pandemia, a teraz koszty cały czas rosną, a jest coraz mniej zamówień, do tego doszło niedawne blokowanie granic. Musieliśmy szukać innej, o wiele dłuższej drogi, a za nadkilometry nikt nam nie płacił. Mocno wzrosły opłaty, jak np. za przejazd przez Niemcy. Nowy Pakiet Mobilności też sporo kosztuje. Na branży ciążą ogromne raty leasingowe za samochody, a jak się mniej zarabia to trudniej je płacić.

Kłopoty Unilevera, a ma zakład w Bydgoszczy

- Koniunktura na rynku pracy może być zmienna, ale w dzisiejszych warunkach na rynku pracy na pewno nie ma powodów do uderzania w jakieś alarmistyczne tony – uspokaja w rozmowie ze Strefą Biznesu Andrzej Kubisiak, ekspert rynku pracy.

Jednak zwolnienia dotyczą całej Polski. I tak np. produkująca łopaty do turbin wiatrowych Goleniów LM Wind Power Blades zwolni 200 osób. W Nowej Wsi Lęborskiej zakład zamyka firma TE Connectivity Industrial. Produkcja ma zostać przeniesiona do Maroka, a na Pomorzu pracę straci ok. 140 osób. Olsztynem z kolei wstrząsnęła wiadomość, że koncern Michelin Polska S.A. przestanie produkować tam opony do aut ciężarowych - linia ma zostać przeniesiona do Rumunii.