Ogłaszają: Rusza nabór seniorów na zajęcia uniwersytetu III wieku w Grudziądzu!

- Seniorzy to nie jest grupa osób, która potrzebuje troski. Oni nie chcą być tak traktowani. Mają w sobie tyle energii, że potrzebują przestrzeni do działania. I trzeba im tylko umożliwiać różne formy aktywności. To jest to, co trzeba zmienić w swojej głowie, w stosunku do seniorów - swoimi spostrzeżeniami dzieli się Szymon Gurbin, wiceprezydent Grudziądz.