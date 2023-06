Ograniczenia zużycia wody w powiecie włocławskim. Podlewanie teraz tylko nocą

Takie zarządzenie wydał już na początku czerwca wójt gminy Choceń Roman Nowakowski. Dotyczy ono wprowadzenia ograniczeń w zakresie korzystania z wody z gminnej sieci wodociągowej. Zgodnie z tym rozporządzeniem obowiązek ograniczenia podlewania wodą z gminnej sieci wodociągowej ogródków przydomowych, działkowych, terenów zielonych na terenie gminy Choceń obowiązuje od 7 czerwca do 31 sierpnia br. w godzinach od 6:00 do 22:00. Podlewać zatem można w godzinach od 22.00 do 6.00.

Podobne rozporządzenie wydał także 14 czerwca burmistrz Chodcza Jarosław Grabczyński. Bo także wprowadza ograniczenia w zakresie korzystania z wody z gminnej sieci wodociągowej. Obowiązek ograniczenia podlewania wodą z gminnej sieci wodociągowej ogródków przydomowych, działkowych, upraw w tunelach foliowych, trawników i terenów zielonych na terenie gminy Chodecz obowiązuje od 14 czerwca w godzinach od 6:00 do 22:00. Wobec tego, do takich celów jak podlewanie, z wody można korzystać w godzinach od 22/00 do 6.00.