Ojciec Jakuba, którego wyłowiono martwego z Brdy w Bydgoszczy, prowadzi prywatne śledztwo

Grożono ojcu ofiary?

- Panu Ryszardowi grożono śmiercią. Podjęliśmy się zwrócenia uwagi na tę sprawę, ponieważ na prośby pana Ryszarda nie odpowiedziała żadna z instytucji, do których się zgłaszał o pomoc. My natomiast mamy doświadczenie w walce o sprawiedliwość, które nabyliśmy jeszcze wcześniej, między innymi w protestach jeszcze w czasie pandemii - mówi Krystian Wiśniewski, ze Strajku Przedsiębiorców.

Ryszard Chrobotka poinformował o swoich wątpliwościach, co do wyników śledztwa, podczas konferencji prasowej przed gmachem Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, wraz z działaczem ugrupowania Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców.

Ryszard Chrobotka twierdzi, że nie tylko miał być adresatem formułowanych wobec niego gróźb, ale też w kwietniu miał zostać napadnięty przez kilku sprawców.

- Wracałem z cmentarza, gdzie odwiedzałem grób syna. Pobito mnie, mam między innymi uszkodzony kręgosłup - zaznacza pan Ryszard.

Ojciec Jakuba jest przekonany, że to był akt zemsty za to, iż wcześniej zdemaskował aż kilkanaście osób, które - w jego opinii - mogły przyczynić się do śmierci jego syna. Przypomnijmy, iż akt oskarżenia trafił do sądu w kwietniu tego roku. Zarzuty pobicia 26-letniego Jakuba usłyszało trzech mężczyzn, ale tylko dwóch odpowie w procesie przed Sądem Okręgowym w Bydgoszczy, w sprawie trzeciego wypowie się - z racji wieku oskarżonego - sąd dla nieletnich. Jak dodaje prokurator Marszałkowski, jeden z oskarżonych odpowie za udział w pobiciu z użyciem niebezpiecznego narzędzia, a dokładniej siekiery.