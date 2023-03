Ojcowie bernardyni w Skępem świętują piękny jubileusz. Są tam już od 525 lat!

W uroczystość Zwiastowania Pańskiego w skępskim Sanktuarium Matki Bożej świętowano piękny jubileusz. Tego dnia bowiem minęło 525 lat obecności ojców bernardynów w Skępem. Są tam od ponad pięciu wieków! Czas biegnie nieubłaganie, a w zaciszu klasztornych krużganków niezmiennie można odnaleźć spokój i odpocząć od pędzącego na oślep świata. Uroczystą sumę odpustową odprawiono pod przewodnictwem pasterza diecezji płockiej księdza biskupa Szymona Stułkowskiego. Skierował on do licznie przybyłych wiernych cieple słowa, odnoszące się do tego niezwykłego miejsca i pielgrzymowania.

Historię skępskiego klasztoru przybliżył profesor Mirosław Krajewski. W uroczystości wzięli udział także przedstawiciele władz samorządowych i państwowych, a uświetniła je Orkiestra Dęta OSP w Skępem.

Sanktuarium Matki Bożej w Skępem jest miejscem wyjątkowym, do którego od pięciuset lat pielgrzymują wierni. Przemierzają wiele kilometrów, by pokłonić się Pani Mazowsza, Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej. Niosą swe intencje, ale idą też podziękować za łaski, których doświadczyli za wstawiennictwem Matki Bożej Skępskiej.