Ola Pędziak z Włocławka zakończyła terapię w Hiszpanii. Są wyniki ostatniego rezonansu [zdjęcia]

„Dzisiejszy dzień rozpoczęliśmy od podziękowań. Olunia wybrała się na krótki spacerek do przychodni. Zdecydowanie nie lubimy tego miejsca. Aż mam ciarki, jak przypomnę sobie ile łez wylałam wychodząc ostatni raz z gabinetu pani doktor, która wystawiała skierowanie na oddział onkologii. Wróciliśmy do tego miejsca. Olunia wręczyła kwiaty pani doktor i podziękowała za tak szybkie wykrycie choroby. Ola to mały cud‼ Tak ją nazywali lekarze i pielęgniarki po przyjęciu do szpitala. Zapytaliśmy się, dlaczego tak uważają. Za każdym razem słyszeliśmy - „cud, że tak szybko wykryte”. Z całego serca dziękujemy pani doktor. Ktoś na górze nad nami czuwał i oby tak zostało” – napisali rodzice Oli na Facebooku (28 marca).