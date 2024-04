Olimpia Grudziądz - GKS Jastrzębie. Jeden z kluczowych meczów o utrzymanie w II lidze. Emocji było aż w nadmiarze

To był niezwykle ważny mecz dla grudziądzan. Wiedzieli, że muszą wygrać, by zacząć wygrzebywać się ze strefy spadkowej. Ewentualna porażka bardzo mocno komplikowała sytuację związaną z walką o utrzymanie.

Tą minimalną przewagę grudziądzanie utrzymali do końca, odnosząc bardzo ważne zwycięstwo. Zespół prowadzony przez Mariusza Pawlaka awansował na 16. miejsce w tabeli. Do bezpiecznej lokaty brakuje mu czterech punktów. Dodajmy, że to było drugie zwycięstwo z rzędu Olimpii, co wcześniej wydarzyło się tylko na początku bieżącego sezonu. Takie serie będą musiały być śrubowane, aby utrzymanie stało się faktem.