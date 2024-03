Olimpia Grudziądz kontra Radunia Stężyca. Podział punktów, który nikogo nie zadowala

Grudziądzanie znajdują się cały czas w trudnej sytuacji, pomimo że wiosną grają lepiej niż jesienią. Jednak ich problemem są remisy i tylko jedna wygrana. Jeśli podopieczni Mariusza Pawlaka chcą zacząć się piąć w górę tabeli, to muszą zacząć zwyciężać.

Biało-zieloni od pierwszego gwizdka rzucili się do ataków. Niestety, szybko zostali skarceni i po chytrym strzale Wojciecha Słomki zza pola karnego stracili gola. Nie załamało ich to, bo dążyli do remisu. Najlepszą okazję zmarnował w końcówce Szymon Krocz, który zmarnował rzut karny, posyłając piłkę nad poprzeczką.