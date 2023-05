Olimpia Grudziądz na ostatniej prostej. Trzy mecze do końca rywalizacji. Awans blisko i daleko

Biało-zieloni przewodzą rozgrywkom i na trzy kolejki przed końcem mają punkt przewagi nad rezerwami Pogoni Szczecin oraz sześć „oczek” więcej niż Gedania. Podopieczni Bogusława Baniaka mają wszystko w swoich nogach. Dwa najbliższe mecze z Polonią Środa Wielkopolska (02.06, godz. 18), która ma siedem punktów mniej niż Olimpia oraz Błękitnymi Stargard (10.06, godz. 18) rozegrają u siebie. Ostatni mecz na wyjeździe z Gedanią (17.06, godz. 17).

Pomni doświadczeń z poprzedniego sezonu, kiedy awans stracili w ostatnim meczu, teraz wszyscy w Olimpii chcą załatwić sprawę wcześniej.

- Wszyscy wiemy o co toczy się gra i robimy wszystko, by sytuacja się nie powtórzyła - mówi Tomasz Asensky, prezes Olimpii. - Sprawa jest prosta trzeba wygrywać i nie oglądać się za siebie, ani na rywali. Aby tak się stało, to musimy poprawić skuteczność, bo sama gra wygląda nieźle - dodaje szef klubu.