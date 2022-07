Olimpia Grudziądz po kolejnym sparingu. Padło wiele goli. Jest też nowy transfer

Olimpia Grudziądz - Cuiavia Inowrocław 8:1 (3:0)

Bramki dla Olimpii: Kurowski, Winsztal, Rzepka, Karmański, Prykarczyk, testowany, testowany, samobójcza.

Olimpia: Sasiak (46. A. Olszewski) - Wicki (62. Karmański), testowany, Warcholak (62. Okraska), Sikorski, S. Olszewski (46. Rzepka), Gojko (46. Jarzec), testowany (73. Kwiryng), Kurowski (67. Mich), testowany (39. Winsztal), Nawrocki (68. Prykaszczyk).

To był czwarty sparing grudziądzan. Wcześniej biało-zieloni przegrali z drugoligowymi Olimpią Elbląg 0:1 i Stomilem Olsztyn 2:3 oraz pokonali trzecioligową Unię Solec Kujawski 1:0. Teraz rozbili czwartoligową Cuiavię 8:1. Jednak do wyniku nie ma co przykładać większego znaczenia, ponieważ inowrocławianie dopiero rozpoczynają przygotowania do nowego sezonu, choć strzelenie ośmiu goli trzeba rozpatrywać pozytywnie.

Przed piątkowym sparingiem władze klubu ogłosiły pozyskanie kolejnego piłkarza. Jest nim Oskar Sikorski. 23-letni pomocnik w poprzednim sezonie występował w Bałtyku Gdynia, gdzie zagrał w 30 spotkaniach. To siódmy nowy zawodnik pozyskany przez Olimpię w tym okienku transferowym. Wcześniej podpisano umowy z pomocnikami: Denisem Gojko, Sebastianem Olszewskim, Kamilem Kurowskim; napastnikami: Szymonem Stanisławskim i Patrykiem Winsztalem oraz z bramkarzem Dominikiem Sasiakiem.