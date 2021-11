Olimpia Grudziądz staje przed wielką szansą w Fortuna Pucharze Polski

Biało-zieloni stają przed wielką szansą powtórzenia sukcesu z sezonu 2011/13. Wtedy pod wodzą trenera Tomasza Asensky’ego, który teraz jest prezesem klubu, awansowała do ćwierćfinału, po drodze eliminując Lecha Poznań.

- Wszyscy są w bojowych nastrojach - mówi Marcin Płuska, trener Olimpii. - Dla nas ten mecz to swoista nagroda za bardzo dobrą rundę jesienną. Postaramy się zrobić wszystko, by zakończyć ją zwycięstwem. Znamy silne i słabe strony rywali. Jesteśmy dobrze przygotowani do meczu. Musimy tylko tą wiedze wykorzystać na boisku. Mamy jakościowo lepszy zespół, ale trzeba to udowodnić - dodaje.