Oni z województwa kujawsko-pomorskiego jadą na igrzyska. Sprawdź komu kibicować w Tokio!

Trzydziestu sportowców to solidny wynik Pomorza i Kujaw, skoro w kadrze jest w sumie 215 nazwisk. Region wodnymi sportami stoi, wiemy nie od dziś. Kadra wioślarka liczy 22 nazwiska, co czyni ją trzecią grupą liczebnie w całej reprezentacji. Z tych 22 olimpijczyków aż 13 pochodzi z naszego regionu. Swoich wioślarzy do Japonii wysyłają Bydgoszcz, Toruń, Grudziądz, Włocławek i Kruszwica. To prawdopodobnie nasze największe nasze szanse na medale.

W sumie sportowcy z naszego regionu wystartują w dziewięciu konkurencjach. Największą część reprezentacji olimpijskiej Tokio 2020 stanowią lekkoatleci - 64 osób. I w tym gronie możemy liczyć na medalowe szanse (Iga Baumgart-Witan w sztafecie 4x400 m i Paweł Wojciechowski w tyczce).

Silną grupę stanowią także kolarze. Jednym z kandydatów do podium na szosie będzie torunianin Michał Kwiatkowski, z kolei grudziądzanie będą ściskać kciuki za znakomitego sprintera torowego Mateusza Rudyka i jego kolegów ze Stali. Przykrą niespodzianką jest brak w kadrze Karoliny Karasiewicz. Torunianka przegrała rywalizację z Anną Plichtą, choć dwukrotnie ją pokonała na ostatnich mistrzostwach Polski.