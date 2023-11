Oni zostali Onko- Mikołajami dla małych podopiecznych z domów dziecka z Grudziądza, Łasina! Ty też możesz dołączyć

Zbiórki wyżej wymienionych prezentów już prowadzą szkoły, przedszkola, różne firmy, strażacy. Można cały czas dołączyć. Akcja trwa do 8 grudnia. Do tego dnia należy dostarczyć dary do Pracowni Krawieckiej "Ami" przy ul. Wybickiego 25 (róg Solnej/Wybickiego) w Grudziądzu. Po 8. grudnia rozpocznie się pakowanie paczek, które przed świętami Bożego Narodzenia trafią do wymienionych domów dziecka w Grudziądzu, Łasinie i Wydrznie. Oprócz tych paczek, maluchy otrzymają dodatkowo prezenty które sobie same wymarzyły i napisały listy do Mikołaja, które zostały opublikowane na Facebook-u Gazety Pomorskiej Grudziądz i Stowarzyszenia Uśmiech Nadziei Dzieciom. Wszystkie maluchy pozyskały Mikołajów - Darczyńców, którzy już kompletują dla nich upominki.