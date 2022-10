OnlyBio Pałac Bydgoszcz - Grupa Azoty Tarnów. Dobre otwarcie sezonu dla pałacanek [zdjęcia]

Dla pałacanek w sobotę rozpoczęła się walka o ligowe punkty. Bydgoska drużyna, przebudowana w przerwie między sezonami, do rozgrywek przystąpiła z ambitnymi planami.

Do sezonu przystępujemy z dużymi nadziejami. Przede wszystkim z taką, że będzie lepiej niż było - mówił przed starem rozgrywek Mirosław Zawieracz, trener bydgoskiej drużyny dla PLS TV. - Naszym celem jest po prostu grać jak najlepiej, nawet trochę powyżej własnych możliwości. Co sezon myślimy o play offach i co sezon wierzymy, że w końcu wskoczymy do tej ósemki i będziemy o coś walczyć. Dołączyła do nas Monika Gałkowska, wróciła Ewelina Żurowska, mamy bardzo fajny skład. Trochę rutyny, trochę młodości, trochę szaleństwa, trochę spokoju. Zobaczymy, co z tych składników uda nam się "ugotować".